Beratungsangebote des VdK

Der VdK bietet Beratung in der Geschäftsstelle des Kreisverbands Aachen, Salmstraße 21, in Stolberg, Telefon 02402/1020188 an, montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 15 bis 17.30 Uhr. Rechtsberatung in Simmerath findet jeden ersten Mittwoch im Rathaus zwischen 9 und 11 Uhr nach vorheriger Terminanmeldung statt. Für die Inanspruchnahme ist die Mitgliedschaft im VdK für 5 Euro monatlich erforderlich. Vor Ort stehen Brunhilde Prickartz, Telefon 02472/4351 und Otto Offermann, Telefon 02472/3233 zur Verfügung.