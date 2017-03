Steckenborn.

Es war eine besondere Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe des VdK in Steckenborn. „Es ist nun an der Zeit, den jüngeren Leuten Platz zu machen. Für das Vertrauen in all den Jahren möchte ich mich hier noch einmal ganz herzlich bedanken“, waren am Samstag die ersten Worte von Kunibert Wirtz vor über 30 Mitgliedern und Freunden im Steckenborner Pfarrheim.