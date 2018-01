Roetgen - Vater und Tochter besteigen den Roetgener Narrenthron

Roetgen.

Endlich war es wieder soweit: Prinzenproklamation in Roetgen. Rund 200 Besucher waren am Samstag in das Festzelt am Rathaus gekommen, um zu erfahren, wer die KG Roetgen durch die jecke Zick 2018 führen wird. Bis das gut gewahrte Geheimnis gegen 21 Uhr enthüllt wurde, begeisterten viele Showacts die Roetgener Jecken (Bericht folgt).