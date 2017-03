Konzert am 18. März in der Tenne

Die größten James-Last-Hits der 1960er und 1970er Jahre präsentieren „Rolf Kaulard & his HappySwing Orchestra“ am Samstag, 18. März, in der Tenne in Eicherscheid.

Beginn ist um 20.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten kosten 18 Euro. Tickets sind erhältlich in den Ticketshops der Region und bei der Monschau-Touristik (Telefon 02472/ 804828).