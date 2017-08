Unterrichtsstart an der Roetgener Grundschule

Roetgen. Die Ende der Sommerferien rückt immer näher und damit auch der Schulbeginn. Das gilt auch für die Roetgener Grundschule, in der viele Erstklässler in das Schulleben eintreten.

Am Mittwoch, 30. August, beginnt am ersten Schultag nach den Sommerferien für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler der Unterricht in Roetgen wie gewohnt um 8.10 Uhr. Für alle Schülerinnen und Schüler endet der Unterricht an diesem Tag um 11.45 Uhr. Betreuung und OGS finden statt.

Am Donnerstag, 31. August, werden alle Schulneulinge und ihre Eltern um 9.45 Uhr in der Aula der Grundschule begrüßt. Die Eltern und Kinder werden gebeten, dazu den Eingang „Rosental-straße“ zu nutzen. Um 10 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst, anschließenden folgt eine kleine Begrüßungsfeier durch die Schulkinder des zweiten, dritten und vierten Schuljahres.

Für die neuen Erstklässler beginnt danach der erste Unterricht. Dieser endet um 11.45 Uhr. Die Schulbusse fahren um 11.50 Uhr auf dem Wervicq-Platz ab. Für die Eltern gibt es in dieser Zeit einen Einschulungskaffee in der Mensa mit der Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.