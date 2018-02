Rohren.

Ein Defibrillator kann bei Herzrhythmusstörungen Leben retten. „Bereits seit vielen Jahren halten wir solche Geräte in unseren Büros für Notfälle vor. Zum Glück mussten wir sie noch nicht einsetzen“, so Stefan Kirch, Geschäftsführer vom Aachener Softwarehaus „Bauer + Kirch“. Nachdem das Unternehmen die beiden Standorte in Monschau und Aachen im neuen Firmengebäude in Oberforstbach gebündelt hatte, wurde ein „Defi“ überflüssig.