Kalterherberg.

Warum ist an der Monschauer Straße in Kalterherberg ein Fahrrad an einem Baum aufgeknüpft und warum stehen an diesem Mittwoch überhaupt so unwahrscheinlich viele Fahrräder am Straßenrand? Diese Frage stellte sich auch die städteregionale Bereisungskommission des Wettbewerbs 2017„Unser Dorf hat Zukunft“, als die sechs Juroren in ihrem Kleinbus am Eifeldom vorfuhren.