Eifeler Besichtigungstour endet heute am Rursee

Vom 4. bis 14. September hat die Jury des Dorfwettbewerbs insgesamt 22 Orte in der Städteregion bereist, darunter alleine acht Gemeindeteile von Simmerath. Die Bereisung in der Eifel endet am heutigen Donnerstag mit den Rurseeorten Rurberg und Einruhr, ehe der Stolberger Ortsteil Werth den Abschluss der Bereisung bildet.

Die Jurymitglieder können für die insgesamt fünf Bewertungsbereiche jeweils mit einer ausgewiesenen Expertise aufwarten. Bewertet werden Entwicklungskonzepte und deren Umsetzung, die wirtschaftliche Entwicklung (inklusive Landwirtschaft), soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und -entwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft.

Die Ergebnisbekanntgabe erfolgt am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr im Mediensaal der Städteregion Aachen. Der Sieger ist für den Landeswettbewerb qualifiziert. (hes)