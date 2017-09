Naturschutz spielt eine wichtige Rolle

Die Natur spielte eine große Rolle in Rott. Das wurde der Jury spätestens deutlich, als der Heimatverein seine jährliche Rotbuchenaktion näher vorstellte. Bislang sind 600.000 junge Buchenpflanzen an Hausbesitzer in der Region gebracht worden, die damit zusammengerechnet 118 Kilometer typische Rotbuchenhecken anlegen konnten.

Etwas außerhalb des Ortesliegt das Naturschutzgebiet Struffelt. Der vennähnliche Bergrücken ist nicht nur ein landschaftlich herausragendes Merkmal für Rott, sondern auch ein Top-Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Der Heimat- und Eifelverein ist hier regelmäßig bei Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen im Einsatz. Der Struffelt gehörte nicht zum Bereisungsplan und wurde daher dem zuständigen Jurymitglied separat vor Ort erläutert.