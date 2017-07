Unfallflüchtiger nach Musikfestival mit 2,56 Promille unterwegs

Schmidt. Am Freitagabend ist das Auto einer 40-jährigen Kreuzauerin am Rande eines Musikfestivals auf einem Parkplatz in Schmidt beschädigt worden. Als die Polizei den Unfallverursacher ausfindig machte, stellten sie fest, dass der Mann mit 2,56 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Die Kreuzauerin stellte die Beschädigung an ihrer Fahrertür gegen 1.50 Uhr in der Nacht fest. An der Windschutzscheibe hing ein Zettel mit dem Hinweis auf das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs.

Die Polizei suchte im Anschluss die Halteradresse in Nideggen auf. Dort konnte ein 62-jähriger Mann als unfallflüchtiger Fahrer ermittelt werden. Da der Beschuldigte deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von „beachtlichen“ 2,56 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Das Strafverfahren dauert an.