Monschau - Unfall bei Dreistegen am Sonntag: Drei Menschen verletzt

Monschau.

Bei einem Unfall auf der B 258 bei Monschau-Dreistegen sind am Sonntagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein 56-jähriger Mann aus Belgien gegen 15.30 Uhr mit seinem zwölfjährigen Sohn auf einem Motorrad in Richtung Monschau unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet.