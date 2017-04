Unfall auf der B258: Bus und Lastwagen zusammengestoßen

Roetgen. Ein Bus und ein Lkw sind am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr auf der Bundesstraße 258 in Höhe von Marienbildchen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Es sollen nach ersten Angaben mehrere Menschen verletzt worden sein, einer davon schwer.

Nach Auskunft eines Zeugen stießen die Fahrzeuge nicht frontal zusammen, sondern berührten sich eher seitlich. Der Bus, der in Richtung Aachen unterwegs gewesen war, wurde auf der Fahrerseite am Heck getroffen.



Der Aufprall war so stark, dass an Bus und Lastwagen Glasscheiben zu Bruch gingen. Nach ersten, noch unbestätigten Meldungen, sollen fünf Personen leicht verletzt worden sein, eine schwer, vier weitere leicht.

40 weitere Personen blieben unverletzt. Diese wurden mit einem anderen Bus von der Einsatzstelle fortgebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten. Außerdem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher.