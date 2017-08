Monschau/Simmerath/Vossenack.

„Vor gut sechs Wochen habt Ihr der Grundschule ‚Ade‘ gesagt und seid dort die ‚Großen‘ gewesen. Jetzt seid Ihr hier angekommen und plötzlich die Kleinsten!“ Stefan Mertens, der neue Leiter der Erprobungsstufen des Monschauer Sankt-Michael-Gymnasiums (MGM), konnte sich gut in die Gefühlslage der knapp 80 Kinder hineinversetzen, die da zusammen mit ihren Eltern in der Aula vor ihm saßen und gespannt der Dinge harrten, die da kommen sollten. So wie für die künftigen Gymnasiasten am MGM begann am Mittwoch für insgesamt rund 250 Fünftklässler an drei weiterführenden Schulen in der Nordeifel ein neuer Ausbildungsabschnitt. 84 weitere Eifeler Fünftklässler haben erst am Donnerstag ihren ersten Tag am Franziskus-Gymnasium in Vossenack.