Unbekannte sprühen Spielkartensymbole an mehrere Gebäude

Monschau-Mützenich. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag die Außenfassaden von mindestens sechs öffentlichen Gebäuden beschmiert und damit Schaden in vermutlich fünfstelliger Höhe angerichtet.

Am schlimmsten betroffen ist die außerhalb der Ortslage, unterhalb vom Weilersbroich gelegene Grillhütte, wo Platzwart und Hausmeister Richard Schmitz die Schmierereien am Samstagmorgen entdeckte. „Das ist einfach nur traurig und ärgerlich“, klagte Schmitz, der die Hütte in der vergangenen Woche eigens für gleich zwei Vermietungen an diesem Wochenende hergerichtet hatte.

Äußerst merkwürdig sind die Zeichen, die der oder die unbekannten Täter bei ihrem nächtlichen Streifzug hinterlassen haben: An mehreren Stellen wurden als Zeichen oder als Text die Spielkartensymbole „Herz 10“ und „Karo 7“ aufgesprüht. Exakt die gleichen Zeichen wurden auch an der Turnhalle, an der Grundschule, am Schützenheim und am Sportheim entdeckt. An einigen Stellen sprühten die Täter auch das Wort „Cards“ an die Fassaden.

Von der Veröffentlichung erhofft man sich nun Rückschlüsse auf die Täter, deren Hinterlassenschaften bislang niemand einordnen kann. Eine verfassungsfeindliche Symbolik - wie vor zwei Wochen an der Realschule Monschau - ist in den Zeichen jedenfalls nicht zu erkennen. Hinweise auf Beobachtungen in der Nacht zum Samstag in Mützenich oder auch auf die Symbole werden an die Polizei erbeten.