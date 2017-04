Umweltmobil macht Station in Imgenbroich

Imgenbroich.

Den Auftakt zur bundesweiten „Erlebnis Umwelt“- Tour 2017 macht in diesem Jahr der Naturpark Nordeifel. Das Kaufland-Umweltmobil besucht vom 26. bis 28. April die Naturparkregion. Nach Station in Prüm können Familien mit Kindern das Umweltmobil am Freitagnachmittag, 28. April, auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Imgenbroich besuchen.