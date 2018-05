Rohren - Umsatz des Rohrener Dorfladens muss steigen

Rohren.

Die Sorge um den Fortbestand des Dorfladens war auch in diesem Jahr das bestimmende Thema bei der Generalversammlung der Konsumgenossenschaft. In den zurückliegenden Jahren hatte es beständig Rückgänge bei den Umsätzen gegeben. Dazu kamen noch mehrere Jahre hintereinander Verlustvorträge. Besserung war trotz aller Einsparungen auf der Aufwandsseite nicht in Sicht.