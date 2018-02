Imgenbroich - Umgang mit dem Computer erlernen

Imgenbroich. Die Volkshochschule Südkreis Aachen bietet einen Kurs „Grundlagen der EDV für den Personenkreis 50 plus“ an. Der Kurs vermittelt den richtigen Umgang mit dem Computer und Windows 10.

Dabei werden Themen wie der Umgang mit Maus und Tastatur; das richtige Speichern und Archivieren; das Erstellen, Formatieren und Speichern von Texten sowie die Grundlagen im Umgang mit dem Internet vermittelt.

Der Kurs läuft am Dienstag, 27. Februar, Mittwoch, 28. Februar und Donnerstag, 1. März, jeweils in der Zeit von 9 bis 12.45 Uhr, in Imgenbroich, Himo, Am Handwerkerzentrum 1, B 21. Kursleiter ist Jürgen Hilbich. Die Kursdauer beträgt 15 Unterrichtsstunden, die Kursgebühr 37 Euro. Die Umlage für eine Begleitmappe mit CD (15 Euro) ist gesondert zu zahlen.

Interessierte an dem Kurs können sich bei der Volkshochschule Südkreis Aachen, Tel.-Nr. 02472/5656, anmelden.