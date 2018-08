Eine Tour durch die Eifel mit der Polizei

Die „Poli-Tour“, bei der die Polizei auf die Gefahren der Eifelstrecken präventiv aufmerksam machen will, findet statt am Samstag, 8. September, von 9 bis 16.15 Uhr. Eine kostenlose Anmeldung ist unter Angabe von Vor- und Nachname an die E-Mail politourac.aachen@polizei.nrw.de zu richten. Jeder Teilnehmer muss einen Haftungsausschluss unterzeichnen. Die Teilnehmerzahl an diesem Termin ist zunächst auf 15 begrenzt.