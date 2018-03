Simmerath - Um die Sorgen von Senioren kümmern

Kurstermine und Anmeldung für die Schulung bis Mitte April

Die Seniorenlotsenschulung in Kooperation mit dem Netzwerk „Leben mit Demenz in Simmerath“, der Alzheimergesellschaft Aachen, der Pflegeberatung der Städteregion Aachen und der Gemeinde Simmerath findet an acht Terminen statt und ist kostenlos. Anmeldungen sollten bis Mitte April erfolgen bei: Ulrich Albert (Netzwerk Demenz), Telefon 02473/

3905; Andrea Karbig (Netzwerk Demenz), Telefon 02473/9271601; Manfred Wüller (Alzheimergesellschaft Aachen), Telefon 02402/25896; Stephan Löhmann (Pflegeberater Städteregion Aachen),Telefon 0241/51985065.

Die Termine auf einen Blick: Donnerstag, 3. Mai, Tagespflege, Rathausplatz Simmerath: Einführung in die Seniorenlotsenschulung; Dienstag, 8. Mai, Seniorenstift Seliger Gerhard: Sozialrechtliche Grundlagen der Kranken- und Pflegeversicherung; Donnerstag, 17. Mai, Tagespflege, Häusliche Versorgung und Entlastungsangebote; Dienstag, 29. Mai, Tagespflege, Vorsorge im Alter, Vollmachten und Patientenverfügung; Donnerstag, 7. Juni, Tagespflege, Wohnen im Alter; Donnerstag, 16. Juni, Tagespflege, Hospizarbeit und Palliativpflege; Donnerstag, 21. Juni, Seniorenwohnsitz Kalterherberg, Hilfe und Unterstützung bei Demenz; Donnerstag, 28. Juni, die Alzheimergesellschaft stellt sich vor. An diesem Abend werden den Kursteilnehmern auch die Zertifikate überreicht. Alle Veranstaltungen finden in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr statt.