Lammersdorf.

Ein Großeinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW und des Bauhofs der Gemeinde Simmerath war jetzt an der Vennbahn in Lammersdorf nötig. Mit schwerem Gerät und insgesamt fünf Fahrzeugen war man dort am Donnerstag im Rahmen einer Maßnahme des Umweltamtes der Städteregion Aachen angerückt.