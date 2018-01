Roetgen.

Für die 1. Herrenhandballmannschaft des TV Roetgen bleibt die Abstiegssituation in der Kreisliga Aachen/Düren weiterhin prekär, denn in der Nachholbegegnung am Donnerstag gegen die Zweitvertretung des VfL Bardenberg kassierten die Rot-Gelben eine unglückliche 16:18-Niederlage.