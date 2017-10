Roetgen.

Die Handballfrauen des TV Roetgen bleiben in der Oberliga in der Erfolgsspur. Am dritten Spieltag landeten die Roetgenerinnen gegen Polizei Köln einen 21:17-Sieg und behaupteten ihre Spitzenposition in der Liga. „Ich weiß, dass wir besser spielen können, aufgrund der personellen Probleme bin ich aber mit der Leistung zufrieden“, resümierte Coach Eric Ortmann nach dem dritten Sieg in Folge.