Konzen.

Exakt die gleiche Platzierung wie in der Spielzeit 2015/2016 erreichte die zweite Mannschaft des TV Konzen in der Aachener Kreisliga B, Gruppe 2, auch in der zurückliegenden Spielzeit. Mit dem neunten Tabellenplatz zeigte sich Coach Reimund Scheffen sehr zufrieden, zumal einige besondere Umstände darauf hätten schließen lassen können, dass die Truppe in der Tabelle auch weiter hätte abrutschen können.