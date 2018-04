TV Konzen will weiter punkten Letzte Aktualisierung: 18. April 2018, 12:00 Uhr

Nordeifel. Sie ist schon beeindruckend, die Serie die der TV Konzen zuletzt in der Aachener Kreisliga A hinlegte. Vier Siege in Folge haben Begehrlichkeiten bei den Fans geweckt, die nun erwarten, dass man das Thema Klassenerhalt in den nächsten Wochen abhaken kann.