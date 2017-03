Nordeifel.

Dass der Spielplan kein Wunschkonzert ist, bekommt der TV Konzen in diesen Tagen zu spüren. Da die vom Papier her noch leichteste Begegnung bei Rhenania Würselen am vergangenen Spieltag ausfiel, müssen die Konzener sich zum Wiederauftakt mit den drei führenden Mannschaften der Aachener Kreisliga A auseinandersetzen.