Konzen - TV Konzen: Stefan Banzet ist der neue Vorsitzende

Beispiel für Zuverlässigkeit: die Helfergruppe „Jugend Monschau-Marathon“

Eine Ehrung wegen besonderer Verdienste ging am Samstagabend während der Generalversammlung des TV Konzen an die Helfergruppe „Jugend Monschau-Marathon“ (Foto). Oliver Krings, der am Samstagabend den Posten als Vorsitzender des Vereins abgab (siehe großer Text), lobte und freute sich: „Ihr seid ein Beispiel für zuverlässiges Engagement. Wir sind sehr dankbar, solche Jungs, die im Auf- und Abbau super flott sind, in unseren Reihen zu haben.“ Nicht ganz „unschuldig“ sei allerdings Cheforganisator Martin Krings (Foto, li.) an diesem erfreulichen Zustand, seien doch alle diese Jungs durch seine „harte“ Schule gegangen.