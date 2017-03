TV Konzen: Schwung des Frühlingserwachens mitnehmen

Konzen. Das Laufteam des TV Konzen lädt alle interessierten Sportlerinnen und Sportler zum Saisonstart ein. Der Spaß am Laufen in der Gruppe, die Vorbereitung auf ein persönliches Saisonziel oder auch ein paar Pfunde loswerden wollen – all das motiviert viele Menschen besonders im Frühjahr, die Laufschuhe wieder häufiger zu schnüren.

Die durch Bewegung erlangte Fitness fördert nicht zuletzt auch die geistige Gesundheit. Das Ziel für die Einsteigergruppen besteht zunächst darin, anhand eines Trainingsplans nach zehn Wochen 30 Minuten am Stück zu laufen, wobei das Tempo beliebig ist.

Mit dieser Trainingsgrundlage ist bereits die zweite Stufe des DLV-Laufabzeichens erreicht. Die Übungsleiter legen Wert auf ein fundiertes Aufbautraining zur Vermeidung von typischen Anfängerfehlern. Im Baukastensystem können anschließend weitere Schritte zur Verbesserung der Fitness folgen.

Für fortgeschrittene und erfahrene Läufer stehen wahlweise drei Laufrunden von etwa sechs bis 13 Kilometer Länge auf dem Programm. Nahe Konzen und im Hohen Venn laden herrliche Strecken zum Erkunden ein. Jung und Alt laufen hier im langsamen Wohlfühltempo zusammen. Treffpunkt für alle ist der „Lauftreff für jedermann“ ab dem 4. April immer dienstags um 19.30 Uhr am Dorfplatz in Konzen.

Weitere Trainingsmöglichkeiten für Sportler mit mindestens einem Jahr Lauferfahrung sind das Tempo- und Intervalltraining mittwochs um 18.30 Uhr am ehemaligen Konzener Bahnhof (Forsthaus Großes Venn) und ab Mitte Mai die langen Läufe zur Vorbereitung auf den 41. Monschau-(Ultra-)Marathon. Ein spezielles Angebot besteht auch für junge Läuferinnen und Läufer, die spielend und mit viel Spaß an den Laufsport herangeführt werden.

Ziel des Jugendtrainings ist, bei den Kindern die Lust am Laufen zu wecken sowie die Grundlagen für eine spätere Teilnahme an Wettkämpfen zu legen. Die derzeit etwa 30 Kinder und Jugendlichen treffen sich immer dienstags um 18.30 Uhr am Dorfplatz in Konzen und freuen sich auf weitere Mitstreiter.

Begleitet und unterstützt werden Erwachsene wie Jugendliche bei allen Trainings von LVN ausgebildeten Instruktoren und Laufbetreuern. Der TV Konzen ist vom Deutschen Leichtathletikverband als zertifizierter Lauftreff mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Gastläuferinnen und Gastläufer sind bei allen Aktivitäten des Konzener Laufteams stets willkommen.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.tv-konzen-run-walk.de sowie bei Helmut Hoff, Telefon 02472/ 4551, und Edgar Roder (Jugend), Telefon 02472/ 5858.