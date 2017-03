Nordeifel.

In der Kreisliga B gegen den SV Kalterherberg mit 4:0. FC Roetgen unterliegt bei den Sportfreunden Hehlrath 1:3. Auch die SG Vossenack/Hürtgen II verliert. Durch die anhaltenden Regenfälle am Samstag gab es in der Aachener Kreisliga B2 nur einen reduzierten Spieltag.