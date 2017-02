Simmerath.

In der Sporthalle des Berufskollegs in Simmerath nahmen 35 Mannschaften an den sieben Junioren-Turnieren des TV Konzen teil. Dabei erwies sich der TV als ausgesprochen guter Gastgeber, überließ man doch ausnahmslos den anderen Vereinen den Turniersieg, freute sich aber über zweite Plätze und weitere gute Platzierungen.