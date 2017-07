Schmidt.

Nach zwei Jahren Abstiegsangst in der Bezirksliga, strebte der TuS Schmidt nach dem Abstieg in der vergangenen Saison in der Dürener Kreisliga A einen unaufgeregten Saisonverlauf an. Aber leider war für die Schwarz-Gelben auch eine Liga tiefer Abstiegskampf angesagt, denn erst am letzten Spieltag machten sie mit einem torlosen Remis im Derby gegen die SG Vossenack-Hürtgen den Ligaerhalt klar.