Nordeifel - TuS Mützenich startet einen neuen Versuch gegen Borussia Brand

Nordeifel. Am Dienstagabend startet der TuS Mützenich in der Aachener Kreisliga B2 den nächsten Versuch, die Nachholpartie gegen Borussia Brand über die Bühne zu bringen.

Am vergangenen Mittwoch wurde die Begegnung in der Halbzeit aufgrund der extrem schlechten Witterungsbedingungen abgebrochen. Das Spiel ist für beide Teams ein Bonusspiel. Die Brander brauchen die Punkte, um sich für eine mögliche Aufstiegsrelegation zu qualifizieren. Die Vennkicker benötigen die Punkte dringend, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Anstoß des zweiten Versuchs der Nachholpartie ist um 19.30 Uhr am Sportplatz Mützenich, Im Zäunchen, Monschau.