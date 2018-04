Nordeifel - TuS Mützenich mit zweitem Sieg in Folge im Abstiegskampf zurück

TuS Mützenich mit zweitem Sieg in Folge im Abstiegskampf zurück Von: kk

Letzte Aktualisierung: 13. April 2018, 11:07 Uhr

Nordeifel. Durch den 4:2-Erfolg in der Nachholpartie gegen Blau-Weiß Aachen meldete der TuS Mützenich sich mit dem zweiten Sieg in Folge wieder in den Abstiegskampf zurück.