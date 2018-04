Nordeifel - TuS Mützenich II muss im Derby punkten

TuS Mützenich II muss im Derby punkten Von: kk

Letzte Aktualisierung: 20. April 2018, 11:23 Uhr

Nordeifel. In der Aachener Kreisliga C4 überraschte die Zweite des TuS Mützenich in der Nachholpartie am Donnerstag mit einem 1:1 bei der Spielgemeinschaft Höfen/Rohren.