TuS Mützenich geht mit Altkreispokal neue Wege

Mützenich. Da der TuS Mützenich im Jahr 2017 Ausrichter des Stadtpokals und des Supercups wäre, der Verein aber in einem Turnier dieser Form keine Zukunft mehr sieht, möchte er einen neuen Weg beschreiten und einen neuen Wettbewerb ins Leben rufen, der hoffentlich größeres Interesse bei allen Beteiligten hervorruft. Die Organisatoren haben ihn „Altkreispokal“ genannt.

Dazu haben der Stadtsportbund Monschau und der Gemeindesportbund Simmerath ihr Einverständnis gegeben. Auch die Bürgermeister der Stadt bzw. der Gemeinde haben sich positiv geäußert. Angesprochen bzw. eingeladen wurden alle Vereine des ehemaligen Fußballkreises Monschau und die Vereine FC Roetgen und SV Rott.

An zwei Spieltagen soll das Turnier dann in komprimierter Form über die Bühne gehen. Austragungsort ist abwechselnd die Stadt Monschau bzw. die Gemeinde Simmerath. Austragungsort 2017 ist die Sporthalle auf der Haag. Am Samstag, 7. Januar, wird um 11 Uhr zunächst mit einem Turnier für C-Jugend Mannschaften begonnen, um die Hallenzeit effektiv zu nutzen. Ab 14 Uhr spielen dann sieben „Alte Herren“-Mannschaften ihr Turnier um den „Altkreispokal“ aus. Die teilnehmenden Mannschaften sind Germania Eicherscheid, TV Höfen, TSV Kesternich, TV Konzen, TuS Lammersdorf, TuS Mützenich und die SG Vossenack-Hürtgen.

Am Sonntag, 8. Januar, spielen dann ab 12 Uhr zehn Senioren-Mannschaften in zwei Gruppen den Sieger aus. In der Gruppe A nehmen die Mannschaften von Hertha Strauch, Germania Eicherscheid, SV Kalterherberg, SG Vossenack-Hürtgen und die SG Höfen/Rohren teil, in der Gruppe B treten der TuS Mützenich, der TuS Lammersdorf, TV Konzen, Komet Steckenborn und der SV Nordeifel gegeneinander an. Der TuS Mützenich freut sich auf gute und faire Spiele. Für das leibliche Wohl der Spieler und Zuschauer ist wie immer bestens gesorgt. Eine Woche später, vom 13. bis zum 15. Januar, richtet der TuS wieder sein großes Jugendturnier in der Halle auf der Haag aus.