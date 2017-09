Eifelfußball am Wochenende

Landesliga: Teveren - Rott.

Bezirksliga Gr., 4: Eicherscheid – Arminia Eilendorf, Roetgen – Kückhoven.

Kreisliga A Aachen: Berger Preuß – Konzen (So., 15.30 Uhr).

Kreisliga A Düren: Titz – Vossenack/Hürtgen (Sa., 17 Uhr), Schmidt - Wenau II.

Kreisliga B Aachen Gr., 2: Roetgen II – Bor. Brand (So., 11 Uhr), Forst – Konzen II, Lammersdorf – Hehlrath, Laurenzberg – Mützenich.

Kreisliga B Düren Gr., 3: Binsfeld/Rommelsheim – Vossenack/Hürtgen II.

Kreisliga C Aachen Gr., 4: Vaalserquartier III – Mützenich II (So., 11 Uhr), Lammersdorf II – Schleckheim, Höfen/Rohren – Kalterherberg (beide So., 13 Uhr).

Kreisliga D Aachen Gr., 1: Monschau/Imgenbroich II – Bor. Brand II (So., 13 Uhr).

Kreisliga D Aachen Gr., 4: Höfen/Rohren II –Lichtenbusch III, Kornelimünster III – Nordeifel, Huppenbroich – Aachener SV II (alle So., 11 Uhr), Eicherscheid III - Konzen III, DITIB Aachen III – Roetgen III, Monschau/Imgenbroich – Strauch II.

Frauen Landesliga, Staffel 2: Südwest Köln – Konzen.

Frauen Kreisliga Aachen: SV Eilendorf – Konzen (So., 17 Uhr).

B-Juniorinnen Mittelrheinliga: Alemannia Aachen U16 II – JFV FC Eifel.

Hinweis: Spiele, hinter denen keine Anstoßzeit vermerkt ist, beginnen sonntags um 15 Uhr.