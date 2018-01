Nordeifel.

In der Kreisliga B kicken in dieser Saison sechs Mannschaften aus der Region. In der Aachener Kreisliga B2 spielen der TuS Lammersdorf, der TuS Mützenich und die drei Zweitvertretungen aus Roetgen, Konzen und Eicherscheid. Die Zweitvertretung der SG Vossenack/Hürtgen ist in der Dürener Kreisliga B3 beheimatet.