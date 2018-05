Lammersdorf.

Schon in den 1970er Jahren war vom TuS Lammersdorf in der Region bekannt, dass er in der damals noch Aachener Bezirksliga einen technisch guten Fußball spielte. In den 1980er und 1990er Jahren erlebten die Rot-Weißen Höhen und Tiefen zwischen der Bezirksliga und der Kreisliga A.