„Ordentlicher Start“ in das Jahr 2017 für das Unternehmen

Als „stabil“ bezeichnet Markus D. Werner, kaufmännischer Geschäftsführer der Otto Junker GmbH in Lammersdorf, die Auftragslage des Unternehmens für das Jahr 2017. Das Unternehmen habe einen „ordentlichen Start“ hingelegt. Auch das Jahr 2016 sei rückblickend „nicht so schlecht“ verlaufen. Insgesamt müsse man aber feststellen, dass sich gesamte Branche nach den Krisenjahren 2008/09 noch nicht ganz erholt habe.

Ein wichtiger Schritt für Junker im Jahr 2017 wird die Inbetriebnahme der beiden neuen Produktionshallen sein. Derzeit läuft der Innenausbau. Im Frühjahr sollen sie in Betrieb genommen werden.

Auf grüner Wiese sind bei einer Investitionssumme von vier Millionen Euro die Hallen 12 und 13 entstanden. Um weiterhin weltweit konkurrenzfähig bleiben zu können, hatte das Unternehmen die seit vier Jahrzehnten größte Investition in der Firmengeschichte getätigt. In den beiden neuen Hallen sollen künftig Spulen – die eine der Kernkomponenten von Induktions-Tiegelofenanlagen sind – an zentraler Stelle optimiert und den Marktanforderungen entsprechend produziert werden.

Junker beschäftigt am Stammsitz in Lammersdorf rund 500 Mitarbeiter, in der Gesamtgruppe sind es weltweit 700 an acht Standorten. Regelmäßig werden neue Mitarbeiter eingestellt. Eine Vielzahl davon rekrutiert sich aus den Auszubildenden des Unternehmens.