Trödelmarkt in Lammersdorf: Ein Kilo Bücher für 1 Euro

Lammersdorf.

Im Gemeindehaus in Lammersdorf, Bahnhofstraße 2, findet am 3. September von 11 bis 17 Uhr ein Familientag statt. Im Rahmen des „Trödel-Cafés“ gibt es – zugunsten der kirchlichen Jugendarbeit – eine Kindersachenbörse, einen Kinderflohmarkt und natürlich alles, was man sonst auf einem Flohmarkt finden und kaufen kann.