Widdau.

Sie ist ein wenig außer Form geraten, weit weg vom rechten Winkel und buckelt sich in Richtung Fahrbahn. Sie ist reich an Moos und Steingewächsen, alt und grau und macht vom optischen Erscheinungsbild her nicht unbedingt den stabilsten Eindruck. Die Rede ist von einer rund 20 Meter langen Trockenmauer aus Bruchsteinen an der Dorfstraße in Widdau, unterhalb der Einmündung Veilchenstraße.