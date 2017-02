Simmerath.

Ein lauter Knall in dunkler Nacht erschütterte am Freitagmorgen das Simmerather Ortszentrum. Gegen 4.45 Uhr war es im Vorraum der am Rathausplatz befindlichen Filiale der Commerzbank zu einer Explosion gekommen. Drei bislang unbekannte Täter hatten durch eine Sprengung versucht einen Geldautomaten, der sich im Inneren der Geschäftsräume befindet, zu öffnen.