Triathlon Eupen läuft rund um die Wesertalsperre

Eupen.

An der Wesertalsperre in Eupen findet am kommenden Wochenende wieder der Triathlon Eupen statt. Dazu erwarten die Veranstalter rund 1000 Sportler. Los geht es am Samstag, 5. August, um 17 Uhr mit dem Jedermann- beziehungsweise Promo-Wettbewerb.