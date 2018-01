Konzen - Treppenlauf: Ausdauerspezialisten sind wieder gefragt

Konzen. Zum 14. Monschauer Treppenlauf lädt das Laufteam des TV Konzen alle Anhänger und Freunde des Berglaufens ein. Auf einer Länge von circa 18 Kilometern inklusive 1000 Höhenmetern wird sich die Monschauer Altstadt aus vielen mehr oder weniger bekannten Blickwinkeln zeigen. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann auch eine „light Version“ mit circa 600 Höhenmetern wählen.

Wichtig für die Teilnahme sind gute Ausdauer, Trittsicherheit und Spaß am gemütlichen Laufen in der Gruppe ohne Wettkampfgedanken. Start um 9 Uhr an der Flora Start ist um 9 Uhr am TuRa-Sportplatz an der Flora. Bei Schnee und Eisglätte wird vor Ort entschieden, in welchem Umfang der Lauf stattfindet.

Eigenverpflegung für unterwegs wird empfohlen. Alle Infos zum Treppenlauf gibt es im Internet unter www.tv-konzen-run-walk.de. Es wird gebeten, sich per E-Mail an die Adresse monschauer.treppenlauf@t-online.de oder telefonisch bei Helmut Hoff, Telefon 02472/4551, anzumelden. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr.