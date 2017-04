„Der Park rockt“ anlässlich der Einweihung

Mit Musik, Tanz und Unterhaltung wird am Samstag, 24. April, das „Dörpches Hus“ in Erkensruhr seiner Bestimmung übergeben. Die Feier am neuen Dorfgemeinschaftshaus beginnt um 15 Uhr und steht unter dem Motto „Der Park rockt!“ Für die Unterhaltung der Kinder sorgen Clown Uwe und eine Hüpfburg. Den musikalischen Part betsreiten „Drums and Pipes“ Dreiborn, die Musikvereinigung Rurseeklänge Woffelsbach und ab 20 Uhr die Tanzkapelle „Rovers“.

Das Haus kann ab sofort auch für private Veranstaltungen (100 Euro pro Tag) angemietet werden. Platz ist drinnen für rund 50 Personen. Ansprechpartner beim Verein Dorfgemeinschaftshaus dazu ist Stefanie Esch.