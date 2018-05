Simmerath - Traktoranhänger umgestürzt: Sechs Verletzte am Maimorgen

Simmerath.

Beim Umsturz eines Traktorhängers im Kreisverkehr am Bushof in Simmerath wurden am Morgen des Maifeiertages sechs junge Männer verletzt, zwei davon schwer. Der folgenschwere Unfall am Morgen nach einer stürmisch-kalten Mainacht ereignete sich nach Polizeiangaben kurz vor 8 Uhr am Dienstagmorgen.