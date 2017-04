Traditionelles Grillhüttenfest: Eifelverein Simmerath lädt am 1. Mai ein Letzte Aktualisierung: 24. April 2017, 13:44 Uhr

Simmerath. Der Eifelverein Simmerath lädt zum traditionellen Grillhüttenfest am 1. Mai alle Freunde und die Bevölkerung von Simmerath ein. Um 10 Uhr beginnt am Hotel zur Post in Simmerath das Programm. Von dort aus werden je zwei Wanderungen und Fahrradtouren angeboten.