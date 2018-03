Simmerath.

Die touristische Saison am Rursee wird immer länger, die Übernachtungszahlen steigen und im Infocenter in Rurberg herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Gästen. Nur Gutes, was die aktuelle Situation auf dem Simmerather Tourismusmarkt betrifft, kann Astrid Joraschky, die Geschäftsführerin der Rursee-Touristik, berichten.