Konzen - Top-Leistungen bei Mittsommernachtslauf des TV Konzen

Konzen.

Das Lauf- und Walkteam des TV Konzen hatte am vergangenen Samstag zum jährlichen Mittsommernachtslauf nach Konzen in den Sportpark eingeladen. Bereits zum 40. Mal wurde diese Veranstaltung ausgetragen. In sieben verschiedenen Läufen konnten die Teilnehmer sich mit ihren Gegnern messen und Spaß am Laufen haben.