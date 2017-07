Programmübersicht Tollrock-Festival 2017

Freitag, 7. Juli

17 Uhr: Einlass

ca. 18 Uhr: „Tri State Corner“ (Hardrock meets Greek-Folk, D)

ca. 19.30 Uhr: „Red Flag“ (Billy-Talent-Tribute, D)

ca. 21 Uhr: „Mr. Jack“ (System-Of-A- Down-Tribute, I)

ca. 23 Uhr: „Feuerengel“ (Rammstein Tribute, D)

Samstag, 8. Juli

12 Uhr: Einlass

13 Uhr: Tollrockerz-Band-Contest (Vier Bands spielen um den Tollrockerz-Pokal und einen Auftritt bei Tollrock 2018)

17.30 Uhr: „Red Night“ (Hardrock, Aachen, D)

ca. 19 Uhr: „Diolegacy“ (Ronnie-James-Dio-Tribute, B/F)

ca. 21 Uhr: „Alex im Westerland“ (Die Toten Hosen und Die Ärzte in einer Show, D)

ca. 23 Uhr: „Rock Addiction“ (Best of British Hardrock „British Fame“, NL)