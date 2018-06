Simmerath - Toilette am Bushof in Simmerath: Noch kein Platz fürs Stille Örtchen

Toilette am Bushof in Simmerath: Noch kein Platz fürs Stille Örtchen Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2018, 15:11 Uhr

Simmerath. Eine öffentliche WC-Anlage am Bushof in Simmerath wird noch etwas auf sich warten lassen. Nachdem sich Bürger und auch die im Umfeld angesiedelten Geschäfte über die Situation beklagt hatten, hatte die Gemeinde Simmerath reagiert und im Haushaltsplan für das Jahr 2018 eine Summe in Höhe von 50.000 Euro eingeplant, um am Bushof eine behindertengerechte und vor Vandalismus sichere Toilette zu errichten.